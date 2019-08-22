«Коммерсантъ» узнал о планах «Магнита» открыть сеть алкомаркетов

Продовольственный ретейлер «Магнит» в тестовом режиме откроет сеть магазинов по продаже алкоголя под брендом «Магнит вечерний», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу компании.

В ретейлере изданию рассказали, что первый магазин откроется в Самаре, а его площадь составит 200 кв. м. В «Магните» добавили, что после эксперимента, который проведут в течение трех-шести месяцев, компания примет решение о дальнейшем развитии сети алкомаркетов.

В пресс-службе отметили, что в ассортимент войдут около 2,5 тыс. наименований. Помимо алкоголя в «Магните вечернем» будут продаваться снеки, орехи, сухофрукты, кондитерские изделия, а также кофе навынос.

В начале июля источники сообщили РБК, что компания «ВкусВилл» планирует открыть магазины нового формата и ищет для них помещения. Один из брокеров московского рынка недвижимости рассказал, что новый сегмент будет приближаться к «Азбуке вкуса». Он добавил, что в магазинах будут продавать вино и крепкий алкоголь, рыбу и мясо, а также, возможно, откроют кафе. Другой брокер отметил, что планируется продажа в основном товаров собственной торговой марки.