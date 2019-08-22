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Из-за тумана в Сибири задержали и перенаправили более 20 рейсов

Из-за сильного тумана в аэропортах Западной Сибири и Урала задерживают и перенаправляют самолеты. Так, в аэропорту Новосибирска из-за тумана задерживаются около 12 рейсов. Об этом «РИА Новости» сообщила представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.

«Около 12 рейсов задержаны, точное число и направление уточняются. Причина — метеоусловия (туман)», — сказала она. Горбунова отметила, что пассажирам раздали прохладительные напитки. Впоследствии представитель прокуратуры рассказала агентству, что аэропорт Новосибирска возобновил прием и отправку самолетов, так как погодные условия улучшились.

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ТАСС со ссылкой на пресс-службы и справочные аэропортов добавляет, что из-за тумана самолеты не могут приземлиться в Тюмени и Кемерово. По данным агентства, рейс авиакомпании «Якутия», следовавший из Москвы, не смог сесть в якутском аэропорту Нерюнгри и ушел на посадку в запасной аэропорт в Якутске. Рейс «Аэрофлота» из Москвы также не смог сеть в аэропорту Нижневартовска из-за тумана и приземлился в Сургуте.

URA.RU со ссылкой на пресс-службу аэропорта Екатеринбурга сообщает, что пять рейсов, следовавших в Тюмень, приземлились в Кольцово из-за сильного тумана в месте назначения. В пресс-службе отметили, что пассажиры ожидают вылета, и с ними работают представители авиакомпаний.

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Самолет S7 вынужденно сел в Сургуте из-за непогоды

Телеканал «Вести-Томск» добавляет, что несколько самолетов прибыли в Томск из Москвы с задержкой из-за метеоусловий.

Портал «Байкал 24» уточняет, что из-за густого тумана в Томск не смогли вовремя прилететь три рейса из Москвы и один из Екатеринбурга, а также 398 пассажиров не смогли улететь из города вовремя. По данным издания, Томская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров.

Теги: Новосибирск, Кемерово, Томск, задержка рейсов, туман
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