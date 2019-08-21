В аэропорту Пулково произошла массовая задержка рейсов

Десять рейсов задержали и один отменили в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Это следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.

Среди них оказались рейсы «Уральских авиалиний» в Барселону, Москву, Тель-Авив и Душанбе. Помимо этого, задерживаются рейсы авиакомпании «РусЛайн» в Иваново, Нижний Новгород и Воронеж, а также Pegas Fly и S7 — до Москвы и авиакомпании «Россия» до Энфиды-Хаммамета. согласно табло, был отменен рейс компании Tajik Air в Душанбе.

«Фонтанка» сообщала о 12 задержанных рейсах. В S7 изданию рассказали. что пассажиров отправили в Москву другими рейсами авиакомпании.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу аэропорта Пулково.

Ранее оператор аэропорта Пулково сообщил авиакомпании «Россия» о том. что она может лишиться возможности выполнять рейсы из воздушной гавани. В начале августа в управляющей компании уведомили «Россию» о просроченной задолженности в размере 123 млн руб.