Трамп пригрозил «выпустить в Европу» удерживаемых боевиков ИГ

США «выпустят в Европу» захваченных боевиков «Исламского государства» (ИГ, признанная в России террористической группировка), которые являются гражданами стран ЕС. Такое произойдет, если Европа откажется забрать этих людей, заявил президент Дональд Трамп, передает Reuters.

По словам американского лидера, речь идет о 2,5 тыс. боевиков. «Мы хотим, чтобы их забрала Европа, так как они направлялись назад [из Сирии] во Францию, Германию, в разные места», — сказал он. В целом коалиция во главе с США захватила более 10 тыс. соратников ИГ, уточнил Трамп.

В конце февраля президент США обращался к ЕС с аналогичным предложением «забрать» и предать суду захваченных в Сирии боевиков ИГ. Впрочем, тогда Трамп говорил о 800 террористах. Согласно докладу 2015 года профильной американской консалтинговой компании Soufan Group, страны Западной Европы занимают второе место среди «поставщиков» боевиков в Сирию и Ирак.