Белый дом ужесточит правила получения виз в США

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 65,51 +0,22 EUR Бирж. 73,45 +0,35 Brent 58,43 -0,41% USD Нал. 66,25 64,32 EUR Нал. 74,25 72,30 USD ЦБ 65,43 +0,17 EUR ЦБ 73,12 +0,10 EUR/USD 1,1212 +0,0009 BTC/USD Бирж. 11 425,00 -148,00 IMOEX 2 689,93 +0,38% RTSI 1 294,12 +0,36% DJIA 25 988,38 -1,14% Nasdaq 7 890,84 -0,86%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
TripAdvisor $50 (+23,33%) прогноз RBC Capital Markets к 07.08.20
Норникель ₽17 700 (+17,81%) прогноз ВТБ Капитал к 07.08.20
BlackRock $537 (+28,78%) прогноз Jefferies к 22.07.20
Доллар/Рубль ₽65 (-0,76%) прогноз ING к 30.09.19
CBS $85 (+76,9%) прогноз Deutsche Bank к 01.07.20
TripAdvisor $50 (+23,33%) прогноз RBC Capital Markets к 07.08.20
Норникель ₽17 700 (+17,81%) прогноз ВТБ Капитал к 07.08.20
BlackRock $537 (+28,78%) прогноз Jefferies к 22.07.20
Доллар/Рубль ₽65 (-0,76%) прогноз ING к 30.09.19
CBS $85 (+76,9%) прогноз Deutsche Bank к 01.07.20
Лента новостей
Курс доллара на 13 августа
USD ЦБ: 65,43 (+0,17) Quote, 12:14
Курс евро на 13 августа
EUR ЦБ: 73,12 (+0,1) Quote, 12:14
Норвежские F-16 подлетели к российским стратегическим бомбардировщикам Политика, 20:46 Прокуратура проверит заставлявшего ребенка мыть пол водителя автобуса Общество, 20:43 Посольство США назвало поездку Путина в Крым неприемлемой Политика, 20:37 Соболь повторно оштрафовали на 300 тыс. руб. Общество, 20:16 ЦИК разъяснила порядок отмены выборов в Мосгордуму Политика, 20:10 Дисциплинарный комитет рассмотрит инцидент с оскорблением судьи в Грозном Спорт, 20:06 Врачи сообщили о состоянии избитой девочки из Ингушетии после ампутации Общество, 20:04 В Сети появилось видео с места хлопка газа на юге Москвы Общество, 19:59 Певец Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят» Общество, 19:59 МВД проверит случай с избитой при задержании на акции 10 августа девушкой Общество, 19:48 NYT связала взрыв в Северодвинске с испытанием показанной Путиным ракеты Политика, 19:46 Туктамышева заявила о намерении всю карьеру работать с одним тренером Спорт, 19:33 Минэкономразвития сообщило об избежавшей технической рецессии России Экономика, 19:32 В Казани арестовали вора в законе Рашида Джамбульского Общество, 19:30
Политика ,  
0 
Белый дом ужесточит правила получения виз в США
Новые правила затронут граждан с низкими доходами или тех, кто пользуется программами социальной помощи. В Службе гражданства и иммиграции США считают, что мера отвечает интересам налогоплательщиков
Фото: Vinciane Jacquet / AP

Администрация президента США Дональда Трампа обнародовала новое правило, которое ужесточит правила выдачи виз. Заявителям будут чаще отказывать на основании несоблюдения стандартов доходов, сообщает Reuters.

Нововведение, которое выдвинул помощник Трампа по борьбе с иммиграцией Стивен Миллер, вступает в силу 15 октября. Оно подразумевает, что заявления на временные или постоянные визы для граждан будут отклонены из-за низкого дохода или получения помощи со стороны государства. К ней относится социальное обеспечение, талоны на питание, государственное жилье или бесплатная медицинская страховка по программе Medicaid. Из-за этого для некоторых категорий иммигрантов может осложниться получение легального статуса в США.

По мнению экспертов, новое правило станет одним из самых радикальных мер администрации Трампа, направленных на ограничение легальной миграции. Защитники иммигрантов назвали план попыткой сократить легальную иммиграцию без одобрения конгресса, чтобы изменить закон США.

Политика
Трамп решил отменить гражданство по рождению

Большинство иммигрантов не имеют права на участие в основных программах помощи, до тех пор пока они не получат грин-карты. Новое правило, которое Министерство внутренней безопасности обнародовало в Федеральном реестре, расширяет определение для людей, которые могут получить отказ в грин-картах.

Мера вытекает из закона об иммиграции 1882 года, который позволяет американскому правительству отказывать в выдаче визы любому лицу, которое находится на государственном содержании. Под нее попадут иммигранты, которые получали социальные выплаты более чем 12 месяцев за последние три года, отмечает Fox News.

По словам и.о. директора Службы гражданства и иммиграции США (USCIS) Кена Кучинелли, «закон требует от иностранных граждан полагаться на свои собственные возможности, средства своих семей и помощь частных организаций». Он заявил на брифинге, что благодаря такому решению американских властей иммигранты «не будут обузой для общества» и «смогут встать на ноги самостоятельно, как иммигранты в предыдущие годы». По его словам, это положительно скажется на интересах налогоплательщиков.

Экономика
СМИ узнали о планах Белого дома усложнить получение грин-карт

В Национальном иммиграционном юридическом центре (NILC) заявили о намерении оспорить новое правило в суде.

РБК направил запрос в посольство США.

О планах властей США усложнить получение грин-карт для мигрантов с низким доходом газета Politico сообщила в сентябре прошлого года. В Белом доме отметили, что это заметно сократит количество желающих въехать в Штаты.

В январе прошлого года Трамп объявил о намерении подписать указ, отменяющий порядок, при котором США автоматически предоставляют гражданство рожденным на территории страны детям. По его мнению, эта привилегия не касается детей нелегальных мигрантов и неграждан.

Автор: Наталия Анисимова
При участии: Полина Химшиашвили
Теги: американские визы, грин-карты
Материалы по теме
WP узнала об идее Пентагона проверять новобранцев с грин-картами
Политика
Трамп рассказал о выигрывающих грин-карты «не самых лучших» людях
Политика
Трамп после теракта в Нью-Йорке призвал закрыть лотерею грин-карт
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter