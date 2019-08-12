Белый дом ужесточит правила получения виз в США

Новые правила затронут граждан с низкими доходами или тех, кто пользуется программами социальной помощи. В Службе гражданства и иммиграции США считают, что мера отвечает интересам налогоплательщиков

Фото: Vinciane Jacquet / AP

Администрация президента США Дональда Трампа обнародовала новое правило, которое ужесточит правила выдачи виз. Заявителям будут чаще отказывать на основании несоблюдения стандартов доходов, сообщает Reuters.

Нововведение, которое выдвинул помощник Трампа по борьбе с иммиграцией Стивен Миллер, вступает в силу 15 октября. Оно подразумевает, что заявления на временные или постоянные визы для граждан будут отклонены из-за низкого дохода или получения помощи со стороны государства. К ней относится социальное обеспечение, талоны на питание, государственное жилье или бесплатная медицинская страховка по программе Medicaid. Из-за этого для некоторых категорий иммигрантов может осложниться получение легального статуса в США.

По мнению экспертов, новое правило станет одним из самых радикальных мер администрации Трампа, направленных на ограничение легальной миграции. Защитники иммигрантов назвали план попыткой сократить легальную иммиграцию без одобрения конгресса, чтобы изменить закон США.

Большинство иммигрантов не имеют права на участие в основных программах помощи, до тех пор пока они не получат грин-карты. Новое правило, которое Министерство внутренней безопасности обнародовало в Федеральном реестре, расширяет определение для людей, которые могут получить отказ в грин-картах.