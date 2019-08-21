Трамп назвал себя избранным и пообещал заключить сделку с Китаем

Президент США Дональд Трамп в общении с журналистами заявил что, рано или поздно Вашингтон и Пекин заключат торговую сделку, но на выгодных для первого условиях. По его словам, он стал «избранным» для того, чтобы вступить в борьбу с Пекином. Видео с выступлением Трампа опубликовал CNBC.

«Они хотят заключить соглашение, это должно быть хорошее для США соглашение. Если они хотят заключить сделку, вероятно, мы ее заключим», — сказал лидер США.

Трамп подчеркнул, что торговая война с Китаем — это не его инициатива. «Это не моя торговая война, это торговая война, которая должна была состояться давным-давно, — сказал он, — Кто-то должен был это сделать». После этого он посмотрел в небо и добавил: «Я — избранный».