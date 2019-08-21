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В Петербурге один человек пострадал при прорыве трубы возле метро

В Санкт-Петербурге возле метро «Улица Дыбенко» прорвало трубу во время испытаний теплосети. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

«В ходе подготовки к новому отопительному сезону обнаружен дефект в газоне на пересечении проспекта Большевиков и улицы Дыбенко», — отметили в пресс-службе.

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В Петербурге пассажиров эвакуировали из попавшего в кипяток автобуса

Специалисты ликвидировали прорыв и проводят ремонтные работы. В пресс-службе добавили, что температура воды не превышает 25 градусов. Отмечается, что испытания были повторными.

«Фонтанка» добавляет, что в результате пострадал один человек, однако он отказался от госпитализации. «РИА Новости» со ссылкой на представителя администрации Невского района сообщает, что женщину увезли на машине скорой помощи.

Группа «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» опубликовала кадры с места происшествия.

Видео: Александр Сироткин / ВКонтакте

В конце апреля в Петербурге трубу прорвало на пересечении улицы Димитрова и Будапештской. В горячую воду попал рейсовый автобус, в результате чего пассажирам пришлось эвакуироваться через окна. В администрации Фрунзенского района города рассказали, что, по предварительным данным, разлив воды произошел из-за износа трубы.

Теги: Санкт-Петербург, прорыв трубы
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