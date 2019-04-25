Власти назвали износ трубы причиной разлива кипятка на дороге в Купчине

В администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга сообщили «Росбалту» предварительную причину прорыва теплотрассы на пересечении улиц Димитрова и Будапештской, в результате чего кипяток залил проезжую часть.

По предварительным данным, разлив горячей воды произошел из-за износа трубы. Власти отметили, что труба была проложена в 2001 году.

При этом в районной администрации не уточнили, была ли запущена подача горячей воды в 137 домов, которые на время ликвидации последствий аварии остались без нее.

Прорыв теплотрассы в Купчине произошел днем 24 апреля. В результате инцидента кипятком залило проезжую часть на пересечении Будапештской улицы и улицы Димитрова. Рейсовый автобус, в котором находились 19 пассажиров и двое водителей, частично провалился в образовавшуюся из-за прорыва трубы яму, при этом кипяток попал в салон транспортного средства. Все пассажиры были эвакуированы спасателями, никто не пострадал.