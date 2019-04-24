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Bed Bath & Beyond $20 (+19,76%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
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В Петербурге пассажиров эвакуировали из попавшего в кипяток автобуса
Фото: dtp_i_chp_spb / Instagram

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга пассажиров рейсового автобуса эвакуировали через окна из-за вытекшей на проезжую часть горячей воды, сообщается на странице администрации района во «ВКонтакте».

Инцидент произошел на пересечении улицы Димитрова и Будапештской. «На место оперативно прибыли сотрудники МЧС. Они эвакуировали пассажиров рейсового автобуса №157 через окна транспортного средства», — говорится в сообщении. В результате произошедшего никто не пострадал. Как уточняют «Фонтанка» и 78.ru со ссылкой на «Пассажиравтотранс», кипяток вылился из прорвавшейся трубы.

«Из автобуса были эвакуированы 19 человек, в том числе один 6-летний ребенок. На данный момент наша работа окончена, работает городской комитет по энергетике», — заявили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Ранее в апреле в Красносельском районе Петербурга произошло два прорыва труб с горячей водой. Струя горячей воды выбила окно квартиры на первом этаже, от полученных ожогов погибла женщина, пострадал ее сын. Всего оказались повреждены две квартиры и автомобиль, было нарушено водоснабжение 137 домов.

Теги: Автобус, Санкт-Петербург, ЧП, новости РБК
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