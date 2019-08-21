Путин прибыл в Финляндию

Президент Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Финляндию, сообщает пресс-служба главы государства.

Визит организован по приглашению президента Финляндии Саули Ниинистё. В Кремле сообщили, что основными темами обсуждения станут ключевые вопросы двустороннего сотрудничества и отношения России с ЕС в контексте председательства Финляндии в Совете Евросоюза.

Как пишет ТАСС, совместная пресс-конференция лидеров двух государств состоится в президентском дворце в Хельсинки. Путин прибыл туда на автомобиле Aurus. После переговоров во дворце лидеры стран отправятся на катере в крепость Свеаборг, где у них намечен рабочий обед. Беседа двух президентов состоится с глазу на глаз.

Помощник Путина, Юрий Ушаков, отмечал ранее, что одной из тем беседы должна стать безопасность на Балтике, «включая известную инициативу финского президента о повышении уровня безопасности полетов авиации над Балтикой, в частности, использования транспондеров военной авиацией». Этим летом Финляндия несколько раз сообщала о полетах российской военной авиации вблизи своих границ. 15 июля самолеты финских ВВС сопроводили два российских стратегических бомбардировщика Ту-160. 17 июля в Хельсинки заявили, что подозревают российский самолет в нарушении границ воздушного пространства страны.