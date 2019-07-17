Финляндия заподозрила российский самолет в нарушении воздушных границ

Финляндия подозревает российский самолет в нарушении своего воздушного пространства. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны.

«Российский государственный самолет подозревается в нарушении финского воздушного пространства в Финском заливе в Порвоо утром 17 июля», — говорится в заявлении. Коммуна Порвоо расположена в 50 км к востоку от Хельсинки.

Подробности случившегося не разглашаются, однако известно, что расследованием инцидента занимается Пограничная служба.

РБК направил запросы в Министерство обороны и Пограничную службу Финляндии, а также в российское Минобороны.