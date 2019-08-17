В посольстве сообщили о поисках захваченных пиратами россиян в Камеруне

В посольстве сообщили о поисках захваченных пиратами россиян в Камеруне

Камерунские власти не смогли установить местонахождение моряков, в том числе россиян, с захваченного у берегов страны судна. Об этом РБК сообщили в консульском отделе посольства России в Республике Камерун. Связь с пиратами не была установлена, поэтому о требованиях неизвестно, пояснили дипломаты.

«Пока не обнаружено местонахождение россиян. Камерунский Военно-морской флот при содействии центра по борьбе с пиратством проводит операцию по поиску захваченных в плен. Пока новостей от них не поступало», — сообщили в посольстве.

Как уточнили дипломаты, трое россиян с захваченного судна — это капитан, старший помощник и главный механик. Их родственники пока не связывались с посольством.

Судно «Мармалайта», которое следовало под флагом Антигуа и Барбуды, было захвачено 15 августа, сообщил накануне МИД России. По данным внешнеполитического ведомства, всего в плен попали восемь членов экипажа. В немецкой компании-судовладельце MC-Schiffahrt заявили, что сотрудничают с властями региона, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию.

Позднее агентство AFP сообщило, что пираты захватили у берегов Камеруна два торговых судна и похитили 17 украинских и китайских моряков. По данным Международного морского бюро (IMB), одним из атакованных судов был немецкий сухогруз, вторым — греческий балкер.



