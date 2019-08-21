Суд подтвердил отказ в иске к «Первому каналу» из-за песни Виктора Цоя

Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным отказ в иске компании «Музыкальное право» к «Первому каналу», следует из материалов, размещенных в картотеке арбитражных дел.

Судебный спор разгорелся еще в 2016 году из-за использования песни «Весна» в анонсе передачи «Что? Где? Когда?». Тогда компания «Музыкальное право» заявила, что является обладателем исключительных прав на эту композицию, и обратилась в суд с требованием взыскать с «Первого канала» 3 млн руб. за то, что телеканал незаконно включил песню в анонс весенних игр.

В доказательство обладания правами на песни музыканта компания ссылалась на два соглашения, заключенных с наследниками Цоя — его отцом Робертом и сыном Александром.

По делу прошло два круга судебных разбирательств, в итоге в январе 2018 года Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с «Первого канала» 300 тыс. руб., это решение затем поддержала кассационная инстанция — Суд по интеллектуальным правам.