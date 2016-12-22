«Первый канал» проиграл cуд по делу о песне Виктора Цоя

Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с «Первого канала» 300 тыс. руб. за использование песни лидера группы «Кино» в рекламе передачи «Что? Где? Когда?»

Фото: Замир Усманов / ТАСС

Как говорится в решении суда от 17 января, текст которого опубликован на портале «Электронное правосудие», ООО «Первый канал» должно выплатить компании «Музыкальное право» 300 тыс. руб. в качестве компенсации за нарушение исключительных прав.

Изначально «Музыкальное право» требовало оштрафовать телеканал на 3 млн руб., однако суд уменьшил эту сумму в десять раз и постановил отказать истцу в остальной части требований.

Иск «Музыкального права», которое владеет правами на песни Цоя, касался использования песни «Весна» в анонсе передачи «Что? Где? Когда?» весной прошлого года, сообщает РАПСИ. Истец утверждал, что «Первый канал» как организатор создания ролика должен был договориться с правообладателем.

Это был уже второй суд по подобному поводу. В ноябре 2016 года первую попытку засудить «Первый канал» «Музыкальное право» проиграло. Тогда арбитражный суд установил, что ролик является телепередачей, а «Первый канал» согласно Гражданскому кодексу вправе самостоятельно определять содержание своих программ и не обязан получать какие-либо разрешения.

Это не первый случай, когда «Музыкальное право» защищает свои права на песни Цоя. Так, например, в 2016 году компания, указывала, что композиции музыканта незаконно размещены в социальной сети «ВКонтакте». Роскомнадзор проверил их наличие и обнаружил, что все были удалены. В этой связи организация не стала блокировать соцсеть, хотя суд и принимал решение о соответствующих обеспечительных мерах.

В пресс-службе «Первого канала» РБК не прокомментировали иск компании «Музыкальное право».