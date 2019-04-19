Суд отменил решение о взыскании с «Первого канала» 300 тыс. руб.

Арбитражный суд Москвы отменил решение о взыскании 300 тыс. руб. с «Первого канала» за неправомерное использование песни Виктора Цоя «Весна» в анонсе передачи «Что? Где? Когда?», говорится в решении суда.

«Отменить решение Арбитражного суда г. Москвы по делу от 24 января 2018 года по новым открывшимся обстоятельствам», — говорится в документе. Новое рассмотрение дела по существу назначено на 20 мая.

Согласно документу суда в качестве подтверждения своих прав на произведения музыканта истец предоставил два договора, заключенных с наследниками. Позднее Басманный суд признал оба документа недействительными, после чего ответчик обратился с заявлением о пересмотре решения из-за новых обстоятельств. «Указанные обстоятельства являются основанием для пересмотра Арбитражным судом г. Москвы судебного акта», — говорится в документе суда.

В январе 2018 года московский арбитраж постановил взыскать с «Первого канала» 300 тыс. руб. в качестве компенсации за нарушение исключительных прав. Изначально «Музыкальное право» требовало оштрафовать телеканал на 3 млн руб., однако суд уменьшил эту сумму. Истец утверждал, что «Первый канал» должен был договориться с «Музыкальным правом» как правообладателем об использовании песни «Весна» в анонсе «Что? Где? Когда?».