Пользователи устроили флешмоб на русском под постом Сталлоне в Instagram

Пользователи устроили флешмоб на русском под постом Сталлоне в Instagram

Американский актер Сильвестр Сталлоне опубликовал на своей странице в Instagram тизер фильма «Рэмбо: Последняя кровь», после чего русскоязычные пользователи начали оставлять много комментариев под видео.

https://www.instagram.com/p/B1ZBjpvnftZ/

Пользователи начали писать шутки, сообщения на не связанные с роликом темы, выкладывать рецепты блюд, а также предлагать товары на продажу.

Ранее юморист Гарик Харламов призвал своих подписчиков пошутить над Сталлоне. Он просил их написать ему «Мне нужны твоя одежда и мотоцикл». Впоследствии он попросил пошутить и над актером Арнольдом Шварценеггером.

В конце июля российские пользователи устроили флешмоб под постом певицы Леди Гаги. Число комментариев за сутки выросло с 300 тыс. до 500 тыс. В сообщениях пользователи осуждали ее за предполагаемые отношения с актером Брэдли Купером, а также выкладывали рецепты и писали шутки.