Китай пообещал США санкции после одобрения продажи истребителей Тайваню

Китай выразил протест США после того, как там одобрили возможную поставку истребителей F-16 для Тайваня. Пекин намерен ввести санкции против соответствующих американских компаний, заявил официальный представитель китайского МИДа Гэн Шуан.

«Продажа вооружения США Тайваню является серьезным нарушением международного права и политики одного Китая, а также китайско-американских совместных официальных заявлений. Это серьезное вмешательство во внутренние дела Китая подрывает суверенитет и безопасность страны», — заявил Гэн Шуан.

Он добавил, что китайская сторона уже сделала официальное заявление протеста США. «Китай примет необходимые меры для защиты собственных интересов, включая введение санкций против американских компаний, занимающихся продажей оружия Тайваню», — сообщил представитель китайского МИДа.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты одобрили возможную поставку истребителей F-16 для Тайваня на общую сумму $8 млрд. По данным Агентства обороны сотрудничества в области безопасности Госдепартамента США, планируется продать 66 самолетов, 75 двигателей General Electric, а также других систем.