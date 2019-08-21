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Китай пообещал США санкции после одобрения продажи истребителей Тайваню

Китай выразил протест США после того, как там одобрили возможную поставку истребителей F-16 для Тайваня. Пекин намерен ввести санкции против соответствующих американских компаний, заявил официальный представитель китайского МИДа Гэн Шуан.

«Продажа вооружения США Тайваню является серьезным нарушением международного права и политики одного Китая, а также китайско-американских совместных официальных заявлений. Это серьезное вмешательство во внутренние дела Китая подрывает суверенитет и безопасность страны», — заявил Гэн Шуан.

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Он добавил, что китайская сторона уже сделала официальное заявление протеста США. «Китай примет необходимые меры для защиты собственных интересов, включая введение санкций против американских компаний, занимающихся продажей оружия Тайваню», — сообщил представитель китайского МИДа.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты одобрили возможную поставку истребителей F-16 для Тайваня на общую сумму $8 млрд. По данным Агентства обороны сотрудничества в области безопасности Госдепартамента США, планируется продать 66 самолетов, 75 двигателей General Electric, а также других систем.

Теги: Тайвань, истребители F-16, контрмеры, Китай
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