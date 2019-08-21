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Шойгу пообещал ответ России на развертывание ПРО в Восточной Европе

Министр обороны России Сергей Шойгу назвал напряженной военно-политическую обстановку на западных границах страны из-за растущего военного присутствия НАТО в Восточной Европе. Об этом сообщает ТАСС.

«Для нейтрализации возникающих угроз мы реализуем комплекс мер», — сказал он на заседании коллегии Минобороны.

Шойгу пояснил, что наряду с действиями НАТО США развертывают системы противоракетной обороны в Польше и Румынии. Альянс также расширяет военное сотрудничество с Финляндией и Швецией, добавил он.

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Министр рассказал, что Западный военный округ (ЗВО) до конца 2019 года получит боле 1,3 тыс. единиц техники. По его словам, в округе также пройдет более 20 учений.

Ранее президент Румынии Клаус Йоханнис в ходе переговоров с американским лидером Дональдом Трампом заявил, что готов разместить большее число военных США в своей стране.

В середине июня Трамп договорился с президентом Польши Анджеем Дудой о размещении на территории Польши эскадрильи разведывательно-ударных беспилотников MQ-9 и увеличении американского военного контингента в стране на 1 тыс. человек. МИД России увидел в этом решении подготовку для последующих широкомасштабных развертываний сил. В министерстве заявили, что Москва будет учитывать его в оборонном планировании.

Теги: Минобороны России, Сергей Шойгу, границы России
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