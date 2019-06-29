Самолет «России» экстренно сел в московском Внуково

Самолет авиакомпании «Россия» Boeing 747 экстренно сел в московском аэропорту Внуково из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе перевозчика.

В компании добавили, что лайнер летел из Санкт-Петербурга в Анталью. Очевидец рассказал изданию, что пассажиру, который почувствовал себя плохо, уже оказали медицинскую помощь, и он решил продолжить путешествие. Однако представитель авиакомпании сообщил, что пассажир и его родственники отказались от дальнейшего полета.

В пресс-службе перевозчика «РИА Новости» добавили, что пассажира передали работникам медицинской службы. «Лайнер после дозаправки вылетит в пункт назначения», — сказал представитель «России».

Накануне в московском аэропорту Шереметьево совершил экстренную посадку самолет авиакомпании Air Astana. Он направлялся из Лондона в Нур-Султан. Причиной стал отказ одного из генераторов.