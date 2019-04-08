Самолет вернулся в Симферополь из-за болезни пассажира

Следовавший из Симферополя в Москву самолет вернулся в аэропорт вылета из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе симферопольского аэропорта.

Отмечается, что борт развернули спустя 25 минут после вылета. Пассажира на скорой помощи доставили в одну из больниц города. Позднее его состояние стабилизировалось.

«Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу аэропорта уточнил, что речь идет о рейсе №1645. Оп повторно вылетел в 13:00 мск.

27 марта следовавший из Мюнхена в Шанхай самолет авиакомпании ​Lufthansa совершил экстренную посадку в Новосибирске из-за состояния здоровья пассажира. Отмечается, что у 57-летнего гражданина Китая во время полета случился инсульт. Экипаж принял решение садиться в ближайшем аэропорту с подходящим медицинским оборудованием.