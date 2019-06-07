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Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
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Партнер «Газпрома» оценил шансы достроить «Северный поток-2» к концу года

Строительство газопровода «Северный поток-2», скорее всего, будет завершено до конца 2019 года. Об этом заявил РБК член правления Wintershall DEA Тило Виланд.

«Я верю, что Nord Stream 2 завершит строительство газопровода «Северный поток-2» до конца 2019 года. Если вы посмотрите заявки, которые проектная компания направляла в Данию, все аргументы очень рациональные. Строительство первого проекта «Северный поток-1» было одобрено исходя из тех же аргументов. Поэтому я думаю, что власти Дании (единственная страна, которая до сих пор не разрешила Nord Stream 2 проложить газопровод в своих водах. — РБК) могу принять положительное решение. Дания сама выступает за снижение выбросов в атмосферу и «Северный поток-2» мог бы помочь заместить газом уголь, но они до сих пор не одобрили заявки компании», — заявил Виланд.

Он затруднился уточнить, сколько уйдет времени на прокладку газопровода по территории Дании в случае одобрения «из-за непредсказуемых погодных условий».

Wintershall DEA — совместное предприятие немецкой BASF и LetterOne Михаила Фридмана, компания является одним из инвестором строительства газопровода «Северный поток-2».

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В мае глава правления «Газпрома» (единственный акционер проектной компании Nord Stream-2) Алексей Миллер заявлял, что строительство «Северного потока-2», который планировалось сдать до конца 2019 года, если и будет задержано, то «незначительно». По «Северному потоку-2» планируется поставлять 55 млрд куб. м газа в год из России в Германию и далее в другие страны Европы. Трубопровод пройдет через исключительные экономические зоны России, Дании, Германии, Финляндии и Швеции.

Теги: Wintershall, газопровод, «Северный поток-2»
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