Партнер «Газпрома» оценил шансы достроить «Северный поток-2» к концу года

Строительство газопровода «Северный поток-2», скорее всего, будет завершено до конца 2019 года. Об этом заявил РБК член правления Wintershall DEA Тило Виланд.

«Я верю, что Nord Stream 2 завершит строительство газопровода «Северный поток-2» до конца 2019 года. Если вы посмотрите заявки, которые проектная компания направляла в Данию, все аргументы очень рациональные. Строительство первого проекта «Северный поток-1» было одобрено исходя из тех же аргументов. Поэтому я думаю, что власти Дании (единственная страна, которая до сих пор не разрешила Nord Stream 2 проложить газопровод в своих водах. — РБК) могу принять положительное решение. Дания сама выступает за снижение выбросов в атмосферу и «Северный поток-2» мог бы помочь заместить газом уголь, но они до сих пор не одобрили заявки компании», — заявил Виланд.

Он затруднился уточнить, сколько уйдет времени на прокладку газопровода по территории Дании в случае одобрения «из-за непредсказуемых погодных условий».

Wintershall DEA — совместное предприятие немецкой BASF и LetterOne Михаила Фридмана, компания является одним из инвестором строительства газопровода «Северный поток-2».