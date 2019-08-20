Стали известны название и дата выхода нового фильма о Джеймсе Бонде

Новый фильм об агенте британской разведки Джеймсе Бонде получил название No time to die («Не время умирать»). Об этом сообщается на странице фильма в Twitter.

«Дэниел Крейг вернется в качестве агента 007 Джеймса Бонда в... No time to die», — говорится в сообщении.

Помимо этого, стали известны даты премьер картины в Великобритании и США — 3 и 8 апреля 2020 года. Новая картина станет 25-й по счету в бондиане. Для Крэйга это будет пятый фильм, в котором он играет роль спецагента.

Как ранее объявляли создатели фильма, роли в картине исполнят актеры Бен Уишоу, Джеффри Райт, Рори Киннир и Наоми Харрис. Также одного из ключевых персонажей сыграет Рами Малек — обладатель «Оскара» за роль Фредди Меркьюри в «Богемской рапсодии».