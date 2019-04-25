Дэниел Крэйг и Рами Малек сыграют в новом фильме бондианы

Недавно удостоившийся «Оскара» Рами Малек пообещал проследить, чтобы агенту 007 пришлось нелегко в его очередном походе на борьбу с мировым злом

Дэниел Крэйг (Фото: Fabrizio Bensch / Reuters)

Создатели киносаги о Джеймсе Бонде назвали актеров, которые сыграют главные роли очередном, 25-м по счету, фильме. Название будущего хита пока не раскрыли, он по-прежнему фигурирует под условным обозначением «Бонд 25», однако уже теперь совершенно точно известно, что роль агента 007 снова сыграет Дэниел Крэйг.

«Мы ждали тебя. 007 собственной персоной, Дэниел Крэйг», — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице бондианы в сети Twitter.

Крэйг сыграет Бонда в пятом по счету фильме и, таким образом, обойдет Пирса Броснана (сыграл агента 007 четырежды) и сравняется с Шоном Коннери, который появлялся в образе Бонда пять раз (не считая фильма «Никогда не говори «никогда», который не входит в официальную бондиану).

Основных соратников Бонда вновь сыграют Бен Уишоу (Q), Рэйф Файнс (M), Рори Киннир (Билл Таннер), Наоми Харрис (Манипенни) и Джеффри Райт (Феликс Лейтер).