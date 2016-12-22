Умер режиссер трех фильмов о Джеймсе Бонде

Умер режиссер Льюис Гилберт, который известен в том числе как один из создателей фильмов о Джеймсе Бонде

Льюис Гилберт. 2010 год (Фото: William Conran / PA / AP)

В Великобритании в возрасте 97 лет умер режиссер Льюис Гилберт. О его смерти рассказали продюсеры Майкл Уилсон и Барбара Брокколи, сообщает Daily Telegraph.

«Льюис был настоящим джентльменом. Он внес огромный вклад в британскую киноиндустрию, в том числе и благодаря работе над фильмами «Живешь только дважды», «Шпион, который любил меня», и «Мунрейкер». Его фильмы не только любимы, они являются настоящей классикой», — говорится в заявлении Уилсона и Брокколи.

Помимо трех частей «бондианы» Гилберт известен такими фильмами, как «Элфи» и «Воспитание Риты», главную роль в которых сыграл Майкл Кейн. «Элфи» пять раз был номинирован на «Оскар» и получил специальный приз жюри Каннского фестиваля. В 2004 году в США был снят ремейк этого фильма «Красавчик Алфи» с Джудом Лоу в главной роли.

Работу в кино Гилберт начал еще в 1930-е годы, когда, будучи ребенком, снялся в нескольких фильмах. Во время Второй мировой войны он работал документалистом для британских ВВС, а после 1945 года решил стать режиссером.

Последний свой фильм «Перед тем, как ты уйдешь» с Джули Уолтерс и Джоном Ханна Гилберт снял в 2001 году, когда ему был 81 год.