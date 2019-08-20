В Подмосковье зацепился за столб и упал воздушный шар

В Подмосковье при нештатном приземлении воздушного шара пилот получил ушиб ноги, шесть пассажиров во время инцидента не пострадали. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

«Была нештатная посадка воздушного шара, пилот получил ушиб ноги, шесть пассажиров не пострадали. Шар зацепился за столб при посадке», — заявили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

«РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС отмечает, что инцидент произошел рядом с коттеджным поселком Позитив (деревня Подосинки Дмитровского городского округа). Шар, принадлежащий воздухоплавательному клубу Magic flight, повис на столбах, пассажиры и пилот выпрыгнули из него.

В мае в Феодосии на юго-востоке Крыма ребенка на воздушном шаре унесло ветром. Корзина воздушного шара, в которой находились четверо взрослых и ребенок, ударилась о землю при приземлении, из нее выпали взрослые, а девочка 2007 года рождения осталась внутри. После этого из-за потока ветра шар снова поднялся в небо и его начало уносить в сторону Черного моря. Шар удалось посадить, в итоге никто не пострадал. Позже СК завел уголовное дело по по ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).