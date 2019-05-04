СК возбудил дело после инцидента с ребенком на воздушном шаре в Крыму

СК возбудил дело после инцидента с ребенком на воздушном шаре в Крыму

После того, как ребенка на воздушном шаре унесло ветром в Крыму возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщается на сайте местного управления Следственного комитета.

«Изъяты оболочка и гондола аэростата. Изъяты правоустанавливающие и классификационные документы на тепловой аэростат, а также документы на право управления воздушным судном», — рассказали в ведомстве о ходе следствия.

Инцидент произошел в Феодосии утром в пятницу, 3 мая. В корзине воздушного шара находились четверо взрослых и один ребенок. При посадке корзина ударилась о землю, взрослые из нее выпали, а на борту осталась только девочка 2007 года рождения. Ветер поднял шар в небо и начал нести в сторону Феодосийского залива.

Некоторое время спустя шар удалось посадить во дворе одного из частных домовладений, ребенок не пострадал.