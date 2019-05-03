В Крыму ребенка на воздушном шаре унесло ветром

Воздушный шар с ребенком в корзине унесло ветром в Крыму. Шар удалось посадить, в результате никто не пострадал, сообщается на сайте республиканского главка МЧС.

Инцидент произошел в пятницу утром в Феодосии на юго-востоке полуострова. Нештатная ситуация возникла в результате неудачного приземления воздушного шара, в корзине которого находились четверо взрослых и один ребенок.

При первой посадке в районе подстанции «Кафа» корзина ударилась о землю, из нее выпали четыре человека, а девочка 2007 года рождения осталась в корзине. Потоком ветра шар подняло в небо и он начал удаляться в сторону Феодосийского залива.

Спустя некоторое время воздушный шар удалось посадить в окрестностях Феодосии во дворе одного из частных домовладений. Ребенок не пострадал.