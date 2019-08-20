Советник Зеленского предложил «убивать и расчленять» госмонополии

Большие государственные компании на Украине, которые являются монополистами, нужно разделять и продавать. Об этом советник президента Украины Владимира Зеленского Олег Устенко заявил в эфире радиостанции «Новое время».

«Те монстры, которые существуют, должны быть убиты и расчленены. Я имею в виду НАК «Нафтогаз», «Укрзализныцю». Те монстры, которые мешают жить и дышать не дают, типа Государственной продовольственно-зерновой корпорации (ГПЗКУ), «Укрспирта», должны просто уйти», — сказал Устенко.

Он считает, что «Укрспирт» должен быть «полностью приватизирован», тогда как для ГПЗКУ «смысловой нагрузки в принципе не существует». Компанию «Укрзализниця», по его словам, также нужно разделить и продать. Устенко предложил оставить в руках государства лишь «стратегические вещи и не очень интересные для бизнеса».

В июле Зеленский анонсировал проведение «большой приватизации» в 2019 году. Он отметил, что Украина достигла макроэкономической стабильности и готова продолжить реформы в сфере экономики после досрочных выборов в Верховную раду. Зеленский тогда напомнил об отмене более 160 указов, создающих давление на бизнес. В украинском кабмине заявили о возможности приватизации нескольких госпредприятий для создания благоприятного инвестиционного климата.