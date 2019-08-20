Советник Зеленского предложил «убивать и расчленять» госмонополии

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 66,47 -0,42 EUR Бирж. 73,76 -0,34 Brent 59,47 +0,22% USD Нал. 66,98 64,71 EUR Нал. 74,44 72,00 USD ЦБ 66,78 +0,18 EUR ЦБ 73,98 +0,03 EUR/USD 1,1098 +0,0019 BTC/USD Бирж. 10 771,00 -175,00 IMOEX 2 672,84 +0,93% RTSI 1 264,59 +1,37% DJIA 26 045,50 -0,35% Nasdaq 7 967,10 -0,45%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Норникель ₽17 918 (+18,27%) прогноз Sberbank Investment Research к 01.08.20
Доллар/Рубль ₽70 (+5,31%) прогноз FxPro к 10.09.19
Baidu $145 (+31,78%) прогноз Barclays Capital к 20.08.20
Target $99 (+15,48%) прогноз Deutsche Bank к 05.08.20
QIWI ₽1 796,79 (+22,73%) прогноз Sova capital к 13.05.20
Норникель ₽17 918 (+18,27%) прогноз Sberbank Investment Research к 01.08.20
Доллар/Рубль ₽70 (+5,31%) прогноз FxPro к 10.09.19
Baidu $145 (+31,78%) прогноз Barclays Capital к 20.08.20
Target $99 (+15,48%) прогноз Deutsche Bank к 05.08.20
QIWI ₽1 796,79 (+22,73%) прогноз Sova capital к 13.05.20
Лента новостей
Курс доллара на 21 августа
USD ЦБ: 66,78 (+0,18) Quote, 12:30
Курс евро на 21 августа
EUR ЦБ: 73,98 (+0,03) Quote, 12:30
В Подмосковье зацепился за столб и упал воздушный шар Общество, 21:53 Умерла актриса Александра Назарова Общество, 21:42 Трамп предложил вернуть Россию в «Большую восьмерку» Политика, 21:36 Советник Зеленского предложил «убивать и расчленять» госмонополии Экономика, 21:34 Полиция Грузии выявила наркотики у половины проверенных с июня водителей Общество, 21:19 В Петербурге в кинотеатре «Аврора» произошел пожар Политика, 21:19 Акинфеев выразил уверенность в возвращении Кокорина и Мамаева в футбол Спорт, 20:54 «Краснодар» потерял двух футболистов перед матчем Лиги чемпионов Спорт, 20:43 ЦБ оценил предложение о блокировке карт за подозрительные переводы Финансы, 20:43 Пентагон ответил на обвинения Москвы в наличии плана по срыву ДРСМД Политика, 20:40 Пакистан пригрозил Индии судом ООН из-за статуса Кашмира Политика, 20:38 NYT узнала о планах Трампа отправить заместителя Помпео послом в Россию Политика, 20:31 Власти Москвы заявили о нехватке строителей для программы реновации Общество, 20:14 Большинство россиян сочли ситуацию в стране неблагоприятной для будущего Общество, 20:09
Экономика ,  
0 
Советник Зеленского предложил «убивать и расчленять» госмонополии

Большие государственные компании на Украине, которые являются монополистами, нужно разделять и продавать. Об этом советник президента Украины Владимира Зеленского Олег Устенко заявил в эфире радиостанции «Новое время».

«Те монстры, которые существуют, должны быть убиты и расчленены. Я имею в виду НАК «Нафтогаз», «Укрзализныцю». Те монстры, которые мешают жить и дышать не дают, типа Государственной продовольственно-зерновой корпорации (ГПЗКУ), «Укрспирта», должны просто уйти», — сказал Устенко.

Он считает, что «Укрспирт» должен быть «полностью приватизирован», тогда как для ГПЗКУ «смысловой нагрузки в принципе не существует». Компанию «Укрзализниця», по его словам, также нужно разделить и продать. Устенко предложил оставить в руках государства лишь «стратегические вещи и не очень интересные для бизнеса».

Политика
Зеленский анонсировал проведение «большой приватизации» на Украине

В июле Зеленский анонсировал проведение «большой приватизации» в 2019 году. Он отметил, что Украина достигла макроэкономической стабильности и готова продолжить реформы в сфере экономики после досрочных выборов в Верховную раду. Зеленский тогда напомнил об отмене более 160 указов, создающих давление на бизнес. В украинском кабмине заявили о возможности приватизации нескольких госпредприятий для создания благоприятного инвестиционного климата.

Теги: Украина, госкорпорации
Материалы по теме
В Киеве заявили о необходимости приватизации для улучшения инвестклимата
Политика
Зеленский анонсировал проведение «большой приватизации» на Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter