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В Киеве заявили о необходимости приватизации для улучшения инвестклимата

Представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус заявил, что правительство может приватизировать несколько государственных предприятий для создания благоприятного климата для инвестиций. Об этом он сообщил в интервью «РБК-Украина».

«По отношению к Украине наблюдается большой оптимизм. Если сейчас сделать несколько успешных кейсов по приватизации, то будет и хорошая цена, и хорошие зарубежные инвесторы, и положительный сигнал для всего мира», — сказал он.

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Герус отметил, что заблокированная ранее решениями судов приватизация крупных предприятий в настоящее время уже разблокирована. По его словам, если Министерство экономики примет решение, то можно запустить приватизацию Одесского припортового завода, «Объединенной горно-химической компании» (ОГХК), «Электротяжмаш», шахты «Краснолиманской» и нескольких других предприятий. Представитель президента добавил, что «успешные кейсы» можно получить за несколько месяцев.

В начале июля украинский лидер Владимир Зеленский анонсировал проведение в 2019 году «большой приватизации». По его словам, Украина достигла макроэкономической стабильности, поэтому страна готова продолжить реформы после досрочных парламентских выборов. Он добавил, что были отменены более 160 указов, которые создавали давление на бизнес.

Теги: Украина, приватизация, Владимир Зеленский
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