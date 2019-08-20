Капитан арестованного на Украине танкера отказался завести судно в порт

Украинские правоохранительные органы пытаются доставить арестованный танкер «Мрия» в порт Херсона, его капитан отказался выполнять требование суда, который наложил арест, и проследовать в любой ближайший украинский порт. Об этом сообщает Погранслужба Украины.

В настоящее время танкер находится в территориальных водах Украины.

«Правоохранители должным образом сообщили капитану судна решение суда об аресте танкера. Вместе с тем капитан отказался добровольно следовать в порт города Херсона или другого ближайшего порта Украины <...>», — говорится в сообщении.

Днем ранее, 19 августа, Херсонский апелляционный суд наложил арест на «Мрию», обвинив его в поставке топлива в Крым Черноморскому флоту. Помимо этого его обвиняют в незаконном пересечении границы с российским Крымом.

«Мрия», согласно данным портала MarineTraffic, отслеживающего морскую навигацию, раньше называлась Vilga. Судно ходит под украинским флагом. Последние данные о своем местоположении оно передавало 16 августа. В тот день танкер находился неподалеку от Одессы. Согласно данным портала «Водный транспорт», владельцем судна с 2014 года является компания из Симферополя «МК «Транссервис».