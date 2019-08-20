Певица Валерия сообщила о травме во время съемок шоу «Голос. 60+»

Певица Валерия поранила ногу на съемках шоу «Голос 60+». Об этом артистка рассказала РБК.

«[На съемках] мы периодически выходили к конкурсантам. Спускались с этого круглого подиума и делали несколько шагов вперед. Открытые босоножки, высокий каблук, нога незащищенная, и получилось, что я краем этого круга проехала по ноге и довольно большой по площади кусок кожи срезала. Я даже не заметила, подошла к человеку, вернулась — оказалось, у меня прямо кровь льется. У нас на площадке постоянно дежурят врачи, обработали, перевязали», — объяснила певица.

По словам ее мужа и продюсера Иосифа Пригожина, после оказания медицинской помощи артистка продолжила работу и сейчас чувствует себя уже лучше. Ранее он сообщил о происшествии в своем Instagram-аккаунте.

https://www.instagram.com/p/B1YpAa9HNty/

«Вот и оставляй ее одну. Как можно, сидя в кресле жюри, умудриться пораниться?» — подписал он размещенную видеозапись с певицей. На кадрах видно, как Валерии оказали помощь медики.