Хакеры атаковали сайт российского посольства в Великобритании

На сайт российского посольства в Великобритании была проведена хакерская атака. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter дипведомства.

«Уважаемые посетители, наш сайт ушел в офлайн из-за массированной DDoS-атаки, но теперь он вновь доступен», — говорится в сообщении посольства.

Представитель дипведомства сообщил ТАСС, что сервис был недоступен около суток: накануне сайт подвергся атаке около 18:30 мск, функционирование портала было восстановлено к 14:00 мск 20 августа. Дипломат добавил, что ведется расследование инцидента.