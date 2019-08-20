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Хакеры атаковали сайт российского посольства в Великобритании

На сайт российского посольства в Великобритании была проведена хакерская атака. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter дипведомства.

«Уважаемые посетители, наш сайт ушел в офлайн из-за массированной DDoS-атаки, но теперь он вновь доступен», — говорится в сообщении посольства.

Представитель дипведомства сообщил ТАСС, что сервис был недоступен около суток: накануне сайт подвергся атаке около 18:30 мск, функционирование портала было восстановлено к 14:00 мск 20 августа. Дипломат добавил, что ведется расследование инцидента.

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13 августа хакеры пытались заблокировать доступ к интернет-приемной главы Крыма и порталу правительства республики. Министерству внутренней политики, информации и связи Крыма и ГУП РК «Крымтехнологии» удалось предотвратить DDoS-атаки на государственные сервисы. На вычислительные мощности Крымского республиканского центра обработки данных из-за рубежа поступило тогда 16,5 млрд аномальных запросов с 1,5 млн разных IP-адресов.

Теги: Посольство России в Великобритании, DDoS-атака, хакерская атака
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