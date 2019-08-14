Хакеры атаковали государственные порталы Крыма

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 66,04 +1,11 EUR Бирж. 73,59 +1,05 Brent 58,72 -3,72% USD Нал. 66,27 65,21 EUR Нал. 73,98 72,87 USD ЦБ 65,20 -0,40 EUR ЦБ 72,90 -0,51 EUR/USD 1,1138 -0,0033 BTC/USD Бирж. 10 264,00 -638,00 IMOEX 2 640,66 -1,47% RTSI 1 259,68 -2,94% DJIA 25 624,96 -2,49% Nasdaq 7 789,49 -2,83%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Интер РАО ЕЭС ₽5,16 (+24,22%) прогноз Промсвязьбанк к 17.04.20
BRENT $64 (+8,99%) прогноз Bank of America к 30.09.19
JD.com $41,5 (+37,87%) прогноз Jefferies к 13.08.20
Золото $1 600 (+5,18%) прогноз ABN Amro к 31.12.20
CenturyLink $13 (+12,26%) прогноз RBC Capital Markets к 07.08.20
Интер РАО ЕЭС ₽5,16 (+24,22%) прогноз Промсвязьбанк к 17.04.20
BRENT $64 (+8,99%) прогноз Bank of America к 30.09.19
JD.com $41,5 (+37,87%) прогноз Jefferies к 13.08.20
Золото $1 600 (+5,18%) прогноз ABN Amro к 31.12.20
CenturyLink $13 (+12,26%) прогноз RBC Capital Markets к 07.08.20
Лента новостей
Курс доллара на 15 августа
USD ЦБ: 65,2 (-0,4) Quote, 12:19
Курс евро на 15 августа
EUR ЦБ: 72,9 (-0,51) Quote, 12:19
Минюст потребовал от Минпросвещения отменить новый перечень учебников Технологии и медиа, 19:59 В Польше заявили о намерении поднять цену на транзит российского газа Экономика, 19:58 Хакеры атаковали государственные порталы Крыма Технологии и медиа, 19:54 «Матч ТВ» опубликовал доказательства вины «Порту» в срыве показа игры ЛЧ Спорт, 19:53 В Петербурге при пожаре в бизнес-центре «Ленинград» обрушилась кровля Общество, 19:36 В НАТО обвинили сопровождавший самолет Шойгу Су-27 в небезопасном маневре Политика, 19:35 В Киеве заявили о подготовке основы нового газового контракта с Россией Экономика, 19:22 Росстат второй раз за год заявил о снижении цен Экономика, 19:18 Погибший в авиакатастрофе над Ла-Маншем футболист отравился угарным газом Спорт, 19:17 Минтранс заявил об обсуждении идеи о запрете старых автомобилей Общество, 19:13 Гендиректор «Зенита» назвал основных соперников в борьбе за чемпионство Спорт, 18:55 На реке в Сургуте обнаружили нефтяное пятно площадью 2 тыс. кв. м Общество, 18:55 Муниципального депутата Янкаускаса арестовали в третий раз за три недели Политика, 18:51 Курс доллара впервые с начала мая превысил 66 руб. Финансы, 18:47
Технологии и медиа ,  
0 
Хакеры атаковали государственные порталы Крыма

Министерство внутренней политики, информации и связи Крыма и ГУП РК «Крымтехнологии» предотвратили DDoS-атаки на государственные сервисы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте крымского ведомства.

Хакеры пытались заблокировать доступ к интернет-приемной главы республики, порталу правительства Крыма, а также его электронную почту и другие сервисы.

«Последствия хакерской атаки минимизированы благодаря слаженным действиям профессиональной команды. Пользователи непродолжительное время испытывали затруднения доступа к порталам государственных органов власти, связанные с увеличенным временем ожидания», — сообщил министр внутренней политики, информации и связи республики Сергей Зырянов. Он добавил, что сейчас все проблемы с доступом к ресурсам устранены.

По информации управления информационной политики Мининформа, 13 августа на Крымский республиканский центр обработки данных была совершена массированная DDoS-атака. Атака была проведена с территорий США, Великобритании, Германии, Украины, Франции, Китая и других иностранных государств. На вычислительные мощности центра обработки данных поступило 16,5 млрд аномальных запросов с 1,5 млн разных IP-адресов.

Технологии и медиа
Хакеры атаковали систему электронного голосования во время теста в Москве

В конце июля хакеры атаковали систему электронного голосования, которая будет использоваться на выборах в Мосгордуму. По словам руководителя штаба по наблюдению за электронным голосованием Ильи Массуха, неожиданные хакерские атаки наблюдались «по подбору счетчика голосования, по замене голоса», но система продолжила работать. Он отметил, что подобные атаки происходили и во время первого тестирования системы, когда в ней произошел сбой.

Теги: DDoS-атака, Крым, хакерская атака
Материалы по теме
Хакеры послали с российского сайта в СМИ данные половины жителей Болгарии
Технологии и медиа
Хакеры взломали Twitter Дмитрия Медведева
Политика
«Победа» подтвердила DDoS-атаку на свой сайт из Китая
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter