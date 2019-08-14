Хакеры атаковали государственные порталы Крыма

Министерство внутренней политики, информации и связи Крыма и ГУП РК «Крымтехнологии» предотвратили DDoS-атаки на государственные сервисы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте крымского ведомства.

Хакеры пытались заблокировать доступ к интернет-приемной главы республики, порталу правительства Крыма, а также его электронную почту и другие сервисы.

«Последствия хакерской атаки минимизированы благодаря слаженным действиям профессиональной команды. Пользователи непродолжительное время испытывали затруднения доступа к порталам государственных органов власти, связанные с увеличенным временем ожидания», — сообщил министр внутренней политики, информации и связи республики Сергей Зырянов. Он добавил, что сейчас все проблемы с доступом к ресурсам устранены.

По информации управления информационной политики Мининформа, 13 августа на Крымский республиканский центр обработки данных была совершена массированная DDoS-атака. Атака была проведена с территорий США, Великобритании, Германии, Украины, Франции, Китая и других иностранных государств. На вычислительные мощности центра обработки данных поступило 16,5 млрд аномальных запросов с 1,5 млн разных IP-адресов.