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Хакеры атаковали систему электронного голосования во время теста в Москве

Во время очередного тестирования систему электронного голосования, которая будет использоваться на выборах в Мосгордуму, атаковали хакеры. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на руководителя штаба по наблюдению за электронным голосованием Илью Массуха.

Во вторник, 23 июля, работу системы проверили при помощи голосования о судьбе бездомных животных в столице. По словам Массуха, хакерские атаки наблюдались «по подбору счетчика голосования, по замене голоса», однако система продолжила работать. «Это неожиданные атаки, незапланированные, но так как у нас боевой режим тестирования, так будет и 8 сентября [в день выборов], это нормально», — пояснил он. При этом Массух отметил, что подобные атаки также происходили во время первого тестирования системы 11 июля, когда в ней произошел сбой.

Руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами и сторонник эксперимента с дистанционным голосованием Алексей Венедиктов в конце июня заявлял, что любой, кто сможет взломать систему, получит 1,5 млн руб. вознаграждения.

Голосование по интернету в качестве эксперимента впервые пройдет на выборах в Мосгордуму в трех из 45 округов. В его основе лежит технология блокчейна, что препятствует изменению информации в электронных бюллетенях.

Теги: хакеры, голосование, Выборы
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