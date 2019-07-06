Путин поздравил Назарбаева с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с 79-летием. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

По словам российского лидера, Назарбаев встречает день рождения в звании «первого президента республики — лидера нации, почетного председателя Высшего Евразийского экономического совета».

Путин выразил уверенность, что «богатый опыт, политическая мудрость и большие знания» Назарбаева будут способствовать развитию между Россией и Казахстаном, а также «сотрудничеству на евразийском пространстве». Он также пожелал политику здоровья, бодрости духа, благополучия и успехов.

Нурсултан Назарбаев — первый президент Казахстана с 1990 года. В марте 2019 года он принял решение досрочно прекратить полномочия президента. Сейчас он занимает пост главы Совета безопасности Казахстана и председателя правящей партии «Нур Отан».

В июне в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы. Спикер сената Касым-Жомарт Токаев, выдвинутый Назарбаевым на пост лидера страны, победил, набрав более 70% голосов. После вступления в должность Токаев заявил, что мнение елбасы (лидера нации) Нурсултана Назарбаева будет иметь приоритетное значение при принятии решений стратегического характера.