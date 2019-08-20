Суд в Южной Корее оставил в силе приговор владельцу судна «Палладий»

Суд южнокорейского города Пусане вынес приговоры по апелляции пятерых российских моряков с судна «Палладий», оставив в силе только приговор для его владельца. Об этом ТАСС сообщил вице-консул России в Пусане Евгений Евдокимов.

«Судовладелец приговорен к двум годам реального срока и штрафу в 3 млн вон, капитан — к году условно и выплате штрафа в 2 млн вон (около $1,7 тыс.)», — сообщил агентству вице-консул.

По его словам, еще несколько членов экипажа «Палладия» также получили условные сроки и, если прокуратура в течение недели не оспорит решение суда, смогут покинуть Южную Корею.

В марте южнокорейский суд признал российских моряков и владельца «Палладия» виновными в оказании сопротивления при задержании, выходе из порта без оформления документов, а также вопреки наложенному на судно аресту, неподчинении командам береговой охраны. Все они, кроме старшего механика, получили реальные сроки. «Старшему механику назначен приговор с отсрочкой наказания, что в южнокорейской практике означает условный срок», — рассказывал тогда консул России в Пусане Роман Быков.

Танкер «Палладий» первый раз задержали в Пусане в конце июня 2018 года из-за долгов по зарплате. Моряки не могли вернуться в Россию, так как по закону расходы на приобретение билетов должен нести судовладелец, но он заявил, что на это у него нет средств.