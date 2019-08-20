«Аэрофлот» открыл продажу зимних рейсов в саратовский аэропорт Гагарин

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 66,67 -0,23 EUR Бирж. 73,84 -0,25 Brent 59,65 +0,52% USD Нал. 67,03 66,28 EUR Нал. 74,25 73,45 USD ЦБ 66,78 +0,18 EUR ЦБ 73,98 +0,03 EUR/USD 1,1077 -0,0002 BTC/USD Бирж. 10 672,00 -274,00 IMOEX 2 670,87 +0,86% RTSI 1 262,35 +1,19% DJIA 26 135,79 +0,96% Nasdaq 8 002,81 +1,35%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Baidu $145 (+28,31%) прогноз Barclays Capital к 20.08.20
QIWI ₽1 796,79 (+19,55%) прогноз Sova capital к 13.05.20
Target $99 (+14,65%) прогноз Deutsche Bank к 05.08.20
АЛРОСА ₽110 (+55,92%) прогноз JP Morgan к 03.07.20
Доллар/Рубль ₽68 (+1,66%) прогноз ING к 30.09.20
Baidu $145 (+28,31%) прогноз Barclays Capital к 20.08.20
QIWI ₽1 796,79 (+19,55%) прогноз Sova capital к 13.05.20
Target $99 (+14,65%) прогноз Deutsche Bank к 05.08.20
АЛРОСА ₽110 (+55,92%) прогноз JP Morgan к 03.07.20
Доллар/Рубль ₽68 (+1,66%) прогноз ING к 30.09.20
Лента новостей
Курс доллара на 21 августа
USD ЦБ: 66,78 (+0,18) Quote, 12:30
Курс евро на 21 августа
EUR ЦБ: 73,98 (+0,03) Quote, 12:30
Деньги в урне: как стартапы осваивают «мусорный рынок» Зеленая экономика, 15:58  Синоптики анонсировали температурный рекорд августа в Москве Общество, 15:57 РФС наградил Черчесова за вклад в развитие футбола Спорт, 15:42 В Рособрнадзоре исключили запрет на использование телефонов в школах Общество, 15:41 Почему Bitcoin скоро упадет до $10 тыс. Крипто, 15:40 Индустрия 4.0 глазами совета директоров Pro, 15:28 «Союзмультфильм» получил исключительные права на образ Чебурашки Бизнес, 15:28 Мрачный июль: трудный месяц для руководителей промпредприятий — ВШЭ Pro, 15:27 ФАС оштрафовала CNN за слишком громкий звук Общество, 15:19 Первый мяч немецкого новичка «Динамо» и бомбардир Жиго. Все голы тура РПЛ Спорт, 15:14 Совладельца тысячи рекламных щитов признали банкротом Технологии и медиа, 15:09 Вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами в Рио-де-Жанейро Общество, 15:07 Рогозину показали танцующего лезгинку робота в папахе Общество, 15:04 «Аэрофлот» открыл продажу зимних рейсов в саратовский аэропорт Гагарин Бизнес, 15:03
Бизнес ,  
0 
«Аэрофлот» открыл продажу зимних рейсов в саратовский аэропорт Гагарин

«Аэрофлот» добавил в систему бронирования рейсы в новый аэропорт Саратова Гагарин на зимний период. Об этом РБК сообщили в пресс-службе перевозчика.

«Мы уже открыли продажи на зимнее расписание, на сайте все доступно», — уточнил представитель авиакомпании.

Ранее «Ведомости» писали, что ведущие российские авиакомпании «Аэрофлот» и S7 Airlines закрыли продажу билетов на рейсы в новый аэропорт Саратова с 27 октября (с этой даты перевозчики переходят на зимнее расписание) из-за высоких тарифов на обслуживание. Однако на настоящий момент бронирование рейсов «Аэрофлота» в аэропорт Гагарин уже доступно и на более поздние даты.

«Ведомости» утверждали, что продажу билетов с 27 октября прекратила и S7 Airlines — на сайте авиакомпании билеты в новый аэропорт, действительно, остаются недоступны с этой даты. В авиакомпании подтвердили РБК, что пока не открывают продажи и будут при принятии решения «исходить из экономической целесообразности».

«Аэрофлот» уже сейчас сократил число регулярных рейсов в Саратов с шести до двух, а S7 с четырех до двух. Еще один перевозчик Rusline продает билеты в Саратов только до 13 сентября.

Общество
Аэропорт Гагарин в Саратове принял первый регулярный рейс

Во вторник, 20 августа, новый аэропорт Саратова «Гагарин» принял первый плановый рейс из Москвы. Его выполнила авиакомпания «Победа» из столичного аэропорта Внуково. На борту находились 177 человек.

Аэропорт, названный в честь Юрия Гагарина, был построен по схеме государственно-частного партнерства с участием холдинга «Аэропорты регионов» Виктора Вексельберга. Общая площадь «Гагарина» составила 23 тыс. кв. м, длина взлетно-посадочной полосы — 3 тыс. м, а ширина — 45 м.

Теги: «Аэрофлот», Саратов, авиарейсы
Материалы по теме
Аэропорт Гагарин в Саратове принял первый регулярный рейс
Общество
Власти Сахалина заявили о субсидировании билетов «Аэрофлота» для жителей
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter