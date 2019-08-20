«Аэрофлот» открыл продажу зимних рейсов в саратовский аэропорт Гагарин

«Аэрофлот» добавил в систему бронирования рейсы в новый аэропорт Саратова Гагарин на зимний период. Об этом РБК сообщили в пресс-службе перевозчика.

«Мы уже открыли продажи на зимнее расписание, на сайте все доступно», — уточнил представитель авиакомпании.

Ранее «Ведомости» писали, что ведущие российские авиакомпании «Аэрофлот» и S7 Airlines закрыли продажу билетов на рейсы в новый аэропорт Саратова с 27 октября (с этой даты перевозчики переходят на зимнее расписание) из-за высоких тарифов на обслуживание. Однако на настоящий момент бронирование рейсов «Аэрофлота» в аэропорт Гагарин уже доступно и на более поздние даты.

«Ведомости» утверждали, что продажу билетов с 27 октября прекратила и S7 Airlines — на сайте авиакомпании билеты в новый аэропорт, действительно, остаются недоступны с этой даты. В авиакомпании подтвердили РБК, что пока не открывают продажи и будут при принятии решения «исходить из экономической целесообразности».

«Аэрофлот» уже сейчас сократил число регулярных рейсов в Саратов с шести до двух, а S7 с четырех до двух. Еще один перевозчик Rusline продает билеты в Саратов только до 13 сентября.