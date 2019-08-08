Власти Сахалина заявили о субсидировании билетов «Аэрофлота» для жителей

Власти Сахалинской области планируют разработать механизм субсидирования билетов на рейсы «Аэрофлота» для жителей региона. Об этом сообщается на сайте правительства Сахалина.

«Москва — важнейшее транспортное направление для сахалинцев и курильчан. Это восемь-девять часов пути, пассажиры должны иметь возможность пользоваться лучшим сервисом», — заявил глава региона Валерий Лимаренко.

Ранее «Аэрофлот» объявил об открытии ежедневных рейсов из Москвы в Южно-Сахалинск с 27 октября. Билеты будут продаваться по коммерческим тарифам, программа «плоских тарифов» на эти рейсы не распространяется. Билеты должны появиться в ближайшее время.

Уточняется, что осенью и зимой между Южно-Сахалинском и Москвой каждый день будет совершаться два рейса. Следующим летом планируется обеспечить три ежедневных рейса.

С октября 2018 года в летнем расписании линию Москва — Южно-Сахалинск — Москва эксплуатирует авиакомпания группы «Аэрофлот» «Россия». Ее рейсы на самолетах Boeing 777-300 выполняются дважды в день из аэропорта Шереметьево.