Лукашенко назвал величайшим достижением Белоруссии отсутствие олигархов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал достижением республики отсутствие олигархов, управляющих страной, а также преступников, которые могли бы контролировать отдельные регионы. Об этом он заявил на совещании, посвященном работе правоохранительных органов.

«Мы не породили в стране класс олигархов, которые не просто разруливают те или иные ситуации, но и рулят страной. Мы не позволили бандитам и преступникам поделить страну на части, крышевать эти части, паразитируя на наших людях», — сказал белорусский президент, отметив, что это величайшее достижение «всего периода независимой Белоруссии». По словам Лукашенко, это заслуга политики властей и работы правоохранительных органов.

В марте Лукашенко потребовал от российских властей прекратить защищать олигархов. По мнению белорусского президента, в России крупный бизнес сросся с властью, что парализует развитие отношений Москвы и Минска.