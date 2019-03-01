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ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
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Лукашенко потребовал от властей России прекратить защищать олигархов
В России крупный бизнес сросся с властью и лоббирует свои интересы, и эта практика парализует развитие отношений Москвы и Минска, считает белорусский президент
Александр Лукашенко (Фото: Валерий Мельников / РИА Новости)

На встрече с журналистами и представителями общественности президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от российских властей прекратить защищать интересы «олигархического бизнеса». Трансляцию встречи ведет телеканал «Мир 24» на YouTube.

«Надо прекратить правительству России лоббировать эти кланы, эти группы, как их называют — олигархические. Крупный бизнес сросся с властью, проталкивают свои вопросы, блокируя наши отношения в Союзе (Союзном государстве России и Белоруссии. — РБК)», — заявил белорусский президент.

Белорусский президент привел несколько примеров лоббирования российского бизнеса на уровне правительства. «Один из вопросов, который стоит на повестке дня — разрешение на грузоперевозки. Мы перевозим, допустим, из третьих стран, из Польши или Германии груз в Россию. Нам таких поездок разрешено делать 75 тыс. А у нас нет ограничений [для россиян]. Мы, небольшая страна, не боимся, что нас задавят ваши транспортники, а вы нам — 75 тыс.», — рассказал Лукашенко.

Отдельно в этом контексте президент затронул вопрос поставки продуктов из Белоруссии. «Зачем вы торпедируете поставки белорусской сельхозпродукции, самой качественной в мире? Это уже и Запад признал, многие предприятия сертифицированы в Евросоюзе. А вы эти предприятия закрыли и не пускаете продукцию на российский рынок. Я думаю, ответ понятен — дело не в качестве и не в том, что вы там нашли какие-то бациллы», — подчеркнул президент Белоруссии. Причина этого — «давление определенных групп», утверждает Лукашенко.

По мнению главы государства, к одной из таких групп относится экс-глава российского Минсельхоза Александр Ткачев. «Вы знаете, что это один из крупнейших сельскохозяйственных баронов Российской Федерации. У меня с ним добрые отношения, хорошие, почти дружеские, но это факт, он всем известен. И вы думаете, он пропустит наш сахар, по качеству лучший, на территорию России, если он в последние годы семь или десять заводов дополнительно скупил и производил этот сахар?» — заявил Лукашенко.

Бизнес
Компания семьи министра Ткачева стала пятой по производству сахара России

Александр Ткачев занимал пост министра сельского хозяйства с апреля 2015 по май 2018 года. До этого, с 2001 года, он возглавлял Краснодарский край. С начала 1990-х Ткачев занимался агропромышленным бизнесом.

С семьей Ткачева связано сельскохозяйственное предприятие «Агрокомплекс», основанное отцом экс-министра в 1993 году. В разное время брат действующего министра сельского хозяйства Алексей владел 1% «Агрокомплекса», их отец Николай — 0,67%. По итогам 2016 года «Агрокомплекс» стал пятым среди крупнейших производителей сахара в России. В том же году «Агрокомплекс» занял шестое место в рейтинге крупнейших владельцев сельхозземель в России.

В 2017 году Александр Ткачев заявлял, что импорт сахара из стран ЕАЭС создает неблагоприятную ситуацию для российских производителей. «Беспошлинный импорт сахара в Казахстан и Белоруссию из Бразилии, Таиланда, Евросоюза создает неравные условия хозяйствования отечественным производителям свекловичного сахара в странах ЕАЭС», — говорил министр.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Александр Лукашенко
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