Народного артиста СССР Армена Джигарханяна выписали из больницы, сообщил «РИА Новости» его друг Артур Согомонян. По его словам, актер хорошо себя чувствует и планирует в ближайшие дни посетить театр.

Источник в окружении артиста подтвердил РБК факт выписки Джигарханяна из больницы. «Да, его выписали, все замечательно, чувствует себя хорошо», — сказал собеседник.

Ранее, 14 августа, продюсер и актер Марк Рудинштейн рассказал РБК, что Джигарханян госпитализирован из-за обострения диабета. Как уточнял источник в окружении актера, Джигарханян лежит в больнице в плановом порядке.

Джигарханян родился 3 октября 1935 года. Он снялся более чем в 250 фильмах, в том числе в картинах «Место встречи изменить нельзя», «Собака на сене», «Здравствуйте, я ваша тетя», «Казус Кукоцкого». Народный артист СССР также является худруком Московского драматического театра, который назван его именем.