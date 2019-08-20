Эксперты ВШЭ назвали сроки возможного экономического кризиса в России

Через год-полтора в российской экономике может начаться кризис, пишет «РИА Новости» со ссылкой на обзор «Деловая активность российской промышленности в июне-июле 2019 года», подготовленный экспертами Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ «Высшей школы экономики» (ВШЭ).

По их мнению, ключевым фактором для этого станет торговая война США и Китая — конфликт, вероятно, «достигнет точки кипения», что приведет к снижению темпов роста экономик этих стран и, соответственно, падению мировых цен на сырье, что негативно скажется на российском экспорте.

В таком случае, вслед за мировой экономикой, появятся «некоторые проблемы» и у российского бюджета и в итоге, в совокупности с другими факторами, это в худшем случае может привести к рецессии. По расчетам экспертов, такой сценарий возможен не ранее, чем через год-полтора — сейчас ситуация на мировых рынках «не выглядит критической».

Кроме того, отметили авторы обзора, в 2020-2021 году пройдет 12 лет с момента последнего мирового кризиса — именно такое количество времени считается «средней циклической волной», после которого в глобальной экономике наблюдается кратковременная рецессия. За это время, в частности, могут появиться «различные финансовые пузыри».