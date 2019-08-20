Эксперты ВШЭ назвали сроки возможного экономического кризиса в России

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 66,89 +0,37 EUR Бирж. 74,09 +0,34 Brent 59,34 +1,12% USD Нал. 67,20 64,77 EUR Нал. 74,68 72,15 USD ЦБ 66,61 +0,61 EUR ЦБ 73,95 +0,73 EUR/USD 1,1079 -0,0011 BTC/USD Бирж. 10 930,00 -21,30 IMOEX 2 648,09 +1,26% RTSI 1 247,53 +0,62% DJIA 26 135,79 +0,96% Nasdaq 8 002,81 +1,35%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Доллар/Рубль ₽68 (+1,66%) прогноз ING к 30.09.20
ТМК ₽85,64 (+53,75%) прогноз Sova capital к 13.05.20
AbbVie $77 (+15,69%) прогноз CFRA к 24.07.20
OBUV ₽103 (+82,62%) прогноз Ренессанс Капитал к 08.04.20
BRENT $60 (+2,25%) прогноз Barclays Capital к 31.03.20
Доллар/Рубль ₽68 (+1,66%) прогноз ING к 30.09.20
ТМК ₽85,64 (+53,75%) прогноз Sova capital к 13.05.20
AbbVie $77 (+15,69%) прогноз CFRA к 24.07.20
OBUV ₽103 (+82,62%) прогноз Ренессанс Капитал к 08.04.20
BRENT $60 (+2,25%) прогноз Barclays Capital к 31.03.20
Лента новостей
Курс доллара на 20 августа
USD ЦБ: 66,61 (+0,61) Quote, 19 авг, 12:48
Курс евро на 20 августа
EUR ЦБ: 73,95 (+0,73) Quote, 19 авг, 12:48
Белый дом начал подготовку к борьбе с рецессией в США Экономика, 03:20 Эксперты ВШЭ назвали сроки возможного экономического кризиса в России Экономика, 03:04 Twitter отказался размещать рекламу государственных СМИ Технологии и медиа, 02:34 Эксперты заявили о потере США военного превосходства в Тихом океане Политика, 02:05 Пентагон показал видео первого теста крылатой ракеты после разрыва ДРСМД Политика, 02:04 «МЮ» упустил победу против «Вулверхэмптона» в чемпионате Англии Спорт, 01:13 Минобороны анонсировало учения с участием 128 тыс. военных Политика, 00:54 ВВС Британии заявили о перехвате двух российских Су-30 над Балтикой Общество, 00:47 Джонсон предложил ЕС изменить соглашение по Brexit Политика, 00:37 Зеленский уволил главу Николаевской области после проверки аэропорта Политика, 00:22 В Риге выбрали нового мэра Политика, 00:13 Эксперты спрогнозировали затраты на развлечения и СМИ в России Технологии и медиа, 00:00 Аналитики PwC сделали ставку на виртуальную реальность и киберспорт Pro, 00:00 Жиго победил ЦСКА. Что важно знать о главном герое «Спартака» в дерби Спорт, 19 авг, 23:57
Экономика ,  
0 
Эксперты ВШЭ назвали сроки возможного экономического кризиса в России

Через год-полтора в российской экономике может начаться кризис, пишет «РИА Новости» со ссылкой на обзор «Деловая активность российской промышленности в июне-июле 2019 года», подготовленный экспертами Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ «Высшей школы экономики» (ВШЭ).

По их мнению, ключевым фактором для этого станет торговая война США и Китая — конфликт, вероятно, «достигнет точки кипения», что приведет к снижению темпов роста экономик этих стран и, соответственно, падению мировых цен на сырье, что негативно скажется на российском экспорте.

Экономика
Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году

В таком случае, вслед за мировой экономикой, появятся «некоторые проблемы» и у российского бюджета и в итоге, в совокупности с другими факторами, это в худшем случае может привести к рецессии. По расчетам экспертов, такой сценарий возможен не ранее, чем через год-полтора — сейчас ситуация на мировых рынках «не выглядит критической».

Кроме того, отметили авторы обзора, в 2020-2021 году пройдет 12 лет с момента последнего мирового кризиса — именно такое количество времени считается «средней циклической волной», после которого в глобальной экономике наблюдается кратковременная рецессия. За это время, в частности, могут появиться «различные финансовые пузыри».

При этом экспертная группа под руководством бизнес-омбудсмена Бориса Титова предсказывала начало технической рецессии в российской экономике уже в 2019 году — из-за сокращения малого и среднего бизнеса. Однако, к примеру, агентство Fitch в начале августа повысило кредитный рейтинг России, отметив устойчивость экономики страны к финансовым и геополитическим шокам.

Теги: экономический кризис, ВШЭ, рецессия
Материалы по теме
На рынке госдолга США сработал последний индикатор будущей рецессии
Экономика
Экономисты оценили потери России от санкций в ₽800 млрд
Экономика
Fitch повысило рейтинг России на фоне новых санкций США
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter