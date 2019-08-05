Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году

Малый и средний бизнес в России сокращается — снижается и количество работников, и число предприятий. Это грозит спадом всей экономики уже в этом году, считают эксперты Института экономики роста

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Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития. К такому выводу пришли эксперты Института экономики роста им. Столыпина, наблюдательный совет которого возглавляет федеральный бизнес-омбудсмен Борис Титов. С аналитической запиской института ознакомился РБК.

В июне этого года министр экономики Максим Орешкин предупредил о возможной рецессии в 2021 году из-за активного роста потребительского кредитования. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина с ним не согласилась, заявив, что кредиты обеспечивают рост потребления и экономики в целом.

Как отмечается в исследовании, Росстат по итогам первого квартала 2019 года оценил рост экономики в 0,5% год к году. Эксперты института предполагают, что рост обусловлен исключительно успехами крупных предприятий и госсектора, в то время как анализ реестра субъектов малого и среднего предпринимательства свидетельствует о снижении экономической активности.

По итогам первого полугодия 2019 года количество работников малых и средних предприятий сократилось на 1,6% год к году (более чем на 257 тыс. работников).

Количество малых и средних предприятий сократилось на 7–8% год к году (на 18,2 тыс. малых предприятий и на 1,5 тыс. средних).

В то же время количество сотрудников на микропредприятиях выросло на 6,7% (460,5 тыс. человек).

Спад начался в августе прошлого года. Авторы документа считают, что резкое изменение численности сотрудников микро- и малых предприятий связано с тем, что часть малых предприятий перешла в разряд микропредприятий.