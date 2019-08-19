В Ленобласти грузовик врезался в пассажирский автобус

В Ленинградской области произошло ДТП с участием грузовика «КамАЗ» и маршрутного автобуса, сообщили ТАСС в региональном управлении ГИБДД.

Грузовик врезался в автобус на Выборгском шоссе во Всеволожском районе. По данным собеседника агентства, в этот момент автобус останавливался для высадки людей. В результате одна женщина обратилась за медицинской помощью. В ГИБДД утверждают, что серьезных травм у пассажиров нет.

В субботу, 17 августа, крупное ДТП с автобусом произошло в Перми — возле остановки водитель не справился с управлением и въехал в бетонную стену. В аварии погиб один человек, более 30 пострадали. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Водителя задержали.