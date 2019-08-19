Нетаньяху увидел пользу в брошенном женой на землю куске каравая в Киеве

На странице премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в Facebook появилось видеообращение, которое он записал в Киеве. В нем он комментирует инцидент в аэропорту Киева, когда его жена бросила на землю кусок приветственного каравая.

Видео с русскими субтитрами опубликовано на русскоязычной не верифицированной странице израильского премьера с подписью «Вы про хлеб слышали?». «Я провожу исторический визит в Украину, но сомневаюсь, получил бы он освещение в СМИ, если б не было «происшествия с хлебом», — сказал Нетаньяху. Он обратил внимание на то, что, несмотря на реакцию соцсетей и СМИ, глава администрации президента Украины (Андрей Богдан) не счел это проявлением «неуважения к Украине» и назвал «полной ерундой». Нетаньяху обратил внимание на то, что его супруга вышла из самолета в одежде в цветах национального флага Украины, чтобы проявить уважение к стране.

Однако Нетаньяху увидел и позитивные стороны внимания СМИ к случаю: из-за этого инцидента весь визит израильского премьера получил больший резонанс. «Если это требуется, чтоб обратили внимание на визит, который приносит договор о зоне свободной торговли, представительство Украины в Иерусалиме и другие важные достижения, ладно, пусть так и будет», — сказал политик.

Инцидент, о котором говорит Нетаньяху, произошел после прилета рейса с ним и его женой в Киев. На трапе ему и его жене преподнесли традиционный каравай. Израильский премьер отломил от него кусок и передал жене, однако супруга Нетаньяху бросила его на землю.