В Киеве прокомментировали действия жены Нетаньяху с кусочком каравая

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что действия жены Биньямина Нетаньяху Сары не могут «затмить важность визита премьер-министра Израиля», — сообщает «Интерфакс-Украина».

Комментируя случай в киевском аэропорту, когда Сара Нетаньяху бросила на землю кусочек поднесенного ей каравая с солью, Мендель заявила, что «это было сделано неумышленно».

«Это ни в коем случае не является проявлением неуважения к Украине», — сказала пресс-секретарь Зеленского.

Видеозапись встречи Нетаньяху и его жены в киевском аэропорту опубликовал телеканал «112. Украина». На ней видно, как глава израильского правительства отламывает кусок от хлеба и передает его своей жене, а она бросает этот кусочек на землю.

Визит Нетаньяху в Киев стал первой за 24 года официальной поездкой главы израильского правительства на Украину. В 1995 году в Киев приезжал Ицхак Рабин.