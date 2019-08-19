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Жена Нетаньяху отказалась от предложенного в аэропорту Киева каравая

Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара отказалась от приветственного каравая, предложенного ей и ее супругу в аэропорту Киева.

На видеозаписи, опубликованной телеканалом «Украина 112», видно, как глава израильского правительства отламывает кусок от хлеба и передает его своей жене, после чего она бросает этот кусочек на землю.

Визит премьера Израиля в Киев продлится до вторника, 20 августа. Он проходит за месяц до выборов в Израиле.

Говоря о целях своего приезда, Нетаньяху заявил, что намерен обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским создание зоны свободной торговли между странами и пенсионное соглашение. Израильский премьер также намерен посетить Бабий Яр и принять участие в ряде других мероприятий.

Предыдущий визит Нетаньяху в Киев состоялся 20 лет назад.

Теги: Биньямин Нетаньяху, Израиль
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