В МЧС опровергли столкновение судна с мостом в Москве

В акватории Москвы-реки не случалось столкновения судна с опорой моста. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе главного управления МЧС по Москве.

Единственный инцидент, о котором сообщили в МЧС, произошел у Дорогомиловского моста. «В 15:19 мск в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о стоящем в семи метрах от берега судне в районе Дорогомиловского моста», — заявили в пресс-службе ведомства. Заявитель выразил обеспокоенность самочувствием капитана. Пожарно-спасательные подразделения установили, что на акватории реки нет инцидента с судном. Судно осмотрели с катера поисково-спасательной станции «Фили». Капитан сообщил, что судно работает по заявке на очистку поверхности воды и не нуждается в помощи. Об иных инцидентах в МЧС не сообщали.

Ранее телеканал РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев сообщал о столкновении судна с опорой Даниловского моста в районе набережной Тараса Шевченко в Москве.

В июне в Санкт-Петербурге прогулочный катер врезался в опору Смежного моста через Крюков канал. Два человека упали с палубы, помощь спасателей пассажирам не понадобилась.