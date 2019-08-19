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AbbVie $77 (+15,96%) прогноз CFRA к 24.07.20
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В МЧС опровергли столкновение судна с мостом в Москве

В акватории Москвы-реки не случалось столкновения судна с опорой моста. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе главного управления МЧС по Москве.

Единственный инцидент, о котором сообщили в МЧС, произошел у Дорогомиловского моста. «В 15:19 мск в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о стоящем в семи метрах от берега судне в районе Дорогомиловского моста», — заявили в пресс-службе ведомства. Заявитель выразил обеспокоенность самочувствием капитана. Пожарно-спасательные подразделения установили, что на акватории реки нет инцидента с судном. Судно осмотрели с катера поисково-спасательной станции «Фили». Капитан сообщил, что судно работает по заявке на очистку поверхности воды и не нуждается в помощи. Об иных инцидентах в МЧС не сообщали.

Ранее телеканал РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев сообщал о столкновении судна с опорой Даниловского моста в районе набережной Тараса Шевченко в Москве.

В июне в Санкт-Петербурге прогулочный катер врезался в опору Смежного моста через Крюков канал. Два человека упали с палубы, помощь спасателей пассажирам не понадобилась.

Теги: ГУ МЧС Москвы, столкновение, Москва-река
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