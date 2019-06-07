В Петербурге два человека упали в воду после столкновения катера с мостом

В Петербурге два человека упали в воду после столкновения катера с мостом

В Санкт-Петербурге прогулочный катер врезался в опору Смежного моста через Крюков канал, в результате чего два человека упали с палубы. Об этом сообщил РБК руководитель пресс-службы петербургского главка МЧС Андрей Литовка.

«Два человека из шестиместного катера попали в воду. Их же друзья достали их и подняли на катер», — рассказал он. По словам представителя главка, помощь спасателей пассажирам катера не потребовалась.

В конце апреля в Финском заливе в районе Канонерского острова перевернулся прогулочный катер, на борту которого было девять человек. Восемь человек удалось спасти, один пропал без вести. Одна из спасенных женщин умерла позже в больнице.

Спустя несколько дней суд арестовал капитана катера. Ему было предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 268 УК РФ (нарушение правил эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).