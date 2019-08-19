Путин поблагодарил Макрона за место в тени

Путин поблагодарил Макрона за место в тени

Президент России Владимир Путин поблагодарил своего французского коллегу Эмманюэля Макрона за то, что он посадил российскую делегацию в тень.

«Господин Макрон так любезен, что посадил всю нашу делегацию в тень, а сам сидит на солнце, поэтому я постараюсь быть кратким, хотя некоторые вещи вынужден все-таки повторить», — сказал он.

Путин сначала прилетел в Марсель, откуда отправился в резиденцию французского лидера на побережье Прованса в департаменте Вар. При этом российского президента встретила супруга Макрона Брижит, которая накануне вывихнула плечо.